Стала известна судьба шоу Рогова после назначения на Первый канал Александр Рогов продолжит вести свои мейковер-шоу на телеканале СТС

Фото: Пресс-служба Первого канала

Александр Рогов

Александр Рогов продолжит вести свои мейковер-шоу на телеканале СТС и после утверждения на роль ведущего передачи «Модный приговор» на Первом канале, сообщили в пресс-службе СТС. Там напомнили, что стилист также является креативным продюсером нескольких проектов канала.

На СТС продолжат выходить мейковер-шоу Александра Рогова, который выступает не только ведущим, но и креативным продюсером нескольких проектов канала. В данный момент Александр снимает новый сезон шоу «Рогов в городе», в котором путешествует по разным городам России и оказывает модную помощь местным героиням. Его премьера состоится уже в феврале, — рассказали в пресс-службе.

Рогов стал новым постоянным ведущим в статусе «обвинителя» в шоу «Модный приговор». Он набрал 45% во время зрительского голосования среди других претендентов на место ведущего. Пробовавшиеся на эту роль Игорь Верник и Даниил Грачев набрали 18 и 16% соответственно.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир после начала СВО. Возобновились выпуски с начала 2024 года. Александр Рогов в том числе вел последний выпуск от 14 января. В октябре прошлого года историк моды Александр Васильев сказал, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. Он заявил, что не обижен и не расстроен из-за того, что не будет ведущим шоу.