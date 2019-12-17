https://static.news.ru/photo/ec2d1318-20e0-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Киностудия «Союзмультфильм» покажет серию музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой».

Представления пройдут в московском Центре культуры и искусств «Щукино» с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии «Союзмультфильм» и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева. Проект создаётся при участии театрально-продюсерской компании "Bright People/Яркие люди, — говорится в сообщении.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, спектакль рассказывает о значимости человеческих взаимоотношений в век высоких технологий и гаджетов.

Как писал NEWs.ru, мюзикл, посвящённый американскому певцу Майклу Джексону, покажут на нью-йоркском Бродвее в 2020 году. Премьера постановки под названием MJ состоится 13 августа.