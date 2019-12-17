Киностудия «Союзмультфильм» покажет серию музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой».
Представления пройдут в московском Центре культуры и искусств «Щукино» с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года,
Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии «Союзмультфильм» и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева. Проект создаётся при участии театрально-продюсерской компании "Bright People/Яркие люди, — говорится в сообщении.
По словам директора киностудии Бориса Машковцева, спектакль рассказывает о значимости человеческих взаимоотношений в век высоких технологий и гаджетов.
Как писал NEWs.ru, мюзикл, посвящённый американскому певцу Майклу Джексону, покажут на нью-йоркском Бродвее в 2020 году. Премьера постановки под названием MJ состоится 13 августа.
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