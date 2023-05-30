СМИ узнали о «чистках» в экспертных советах Минкультуры «Ведомости»: Минкультуры исключило из экспертных советов ряд кинорежиссеров

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Министерство культуры обновило составы экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также фильмам для детей и юношества. Эти советы отбирают заявки организаций кинематографии на получение государственных субсидий. При этом из советов вывели ряд известных кинорежиссеров и топ-менеджеров видеосервисов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на приказы министерства.

По информации издания, в советах больше не состоят режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский и ряд других.

В то же время в составах советов стало больше представителей Минкультуры, появились новые участники. Так, в совет по отбору фильмов для детей и юношества вошли актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.

«Ведомости» направили в министерство культуры соответствующий запрос.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением наградить деятелей культуры, выступающих в зоне спецоперации. Он считает, что список нужно подготовить вместе с Минобороны и Минкультуры.

Также сообщалось, что российский предприниматель Денис Котов, владеющий издательством Popcorn Books, которое выпустило нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке» и против которого было возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде, вошел в обновленный состав Общественного совета (ОС) при Министерстве культуры РФ.