СМИ сообщили о заброшенном состоянии могилы Жванецкого

https://static.news.ru/photo/87b5a54c-c30c-11eb-8d02-96000091f725_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com

Могила известного сатирика Михаила Жванецкого находится в заброшенном и неухоженном состоянии. Об этом сообщает издание KP.RU, журналисты которого побывали на месте захоронения писателя спустя семь месяцев после его смерти.

По информации издания, вместо памятника и креста на могиле — фото на палке, воткнутой в землю. Вокруг захоронения мусор в виде кучи сухой травы и еловых шишек. На могиле лежат свежие цветы, вероятно, принесённые поклонниками, а не родственниками знаменитого сатирика.

Жванецкий покоится на Новодевичьем кладбище неподалеку от Галины Волчек и Марка Захарова. Он умер в ноябре прошлого года в возрасте 85 лет. Сразу после похорон потомки писателя вступили в борьбу за его наследство, стоимость которого оценивалась в 200 млн рублей. После писателя остались несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе, по некоторым данным — и коттедж в США.

У Жванецкого остались шестеро детей, пять из которых внебрачные. Это сын Дмитрий, который родился в браке с третьей женой писателя Натальей Суровой, дочь Ольга, с матерью которой артист закрутил роман на гастролях в Сибири, дочь Лиза от художницы по костюмам, с которой работал писатель, а также сын Андрей Рывкин, который сейчас живёт в США и своего отца увидел впервые в 11 лет.

Также у Жванецкого есть ещё два сына — Григорий и Максим, последний из которых живёт в США. Вероятно, в стремлении разделить наследство дети Жванецкого могли подзабыть о знаменитом отце и этим можно объяснить состояние его могилы, за которым смотрят только работники кладбища.

Однако, как позже сообщил Пятый канал, после поднятого СМИ вопроса о состоянии могилы на захоронение прибыли рабочие, которые стали приводить его в приличный вид.

Как сообщалось ранее, афоризмы писателя-сатирика Михаила Жванецкого приобретали общечеловеческое, гражданское и политическое звучание. Они подходят к любому обществу и историческому периоду, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.