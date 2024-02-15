Скорбь о жертвах ХАМАС, молчание об СВО: как живет актер Леонид Каневский

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Каневский

Актер и ведущий детективного документального сериала «Следствие вели...» Леонид Каневский больше 30 лет назад перебрался в Израиль, но продолжает регулярно работать в России. Что известно о жизни актера, как он отреагировал на обострение конфликта Израиля с Палестиной, говорил ли что-нибудь про СВО?

Что сказал Каневский об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников, в том числе гостей музыкального фестиваля Supernova Sukkot Gathering, проходившего недалеко от кибуца Реим в пяти километрах от границы с сектором Газа.

В связи с этим российские знаменитости, некоторые из которых имеют какое-либо отношение к Израилю, приняли участие в акции памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября. В частности, инициативу поддержали артисты Данила Козловский, Леонид Каневский, Светлана Иванова, Андрей Смоляков, Алиса Хазанова, Кирилл Сафонов, Евгений Хавтан, Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт.

Как отмечало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» агентство «Регнум», многие из артистов, выразивших сочувствие Израилю в связи с атакой ХАМАС, не высказывали свое мнение о специальной военной операции и не записывали подобных видео в память о погибших в ходе СВО жителях Донбасса или других регионов России. Речь идет и о Каневском, который открыто не делал никаких заявлений по поводу спецоперации.

«И все очень душевно и правильно (акция в память о жертвах ХАМАС. — NEWS.ru), только вот никто из этих прекрасных актеров и преданных граждан (только вот тут не очень понятно, какой страны), как отметили россияне в комментариях к роликам, ничего подобного никогда не записывали про жертв Донбасса. А их было ничуть не меньше, чем в Израиле. Или, допустим, про погибших от обстрела жителей приграничных регионов, например Брянской области», — отмечается в публикации «Регнума» от 22 декабря.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Леонид Каневский

Как живет Леонид Каневский

В 1991 году Каневский уехал в Израиль. Совместно с режиссером Евгением Арье он создал в Тель-Авиве драматический театр «Гешер», основу труппы которого составили российские актеры, игравшие на сценах московских и ленинградских театров.

Сам Каневский объяснял, что на переезд в Израиль его подтолкнули непростые для артистов времена в конце 80-х годов. В частности, отмечал он, падала посещаемость театров.

«Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку, когда она возвращалась из кружка Дворца пионеров. А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай... И вот в 1989 году мой друг Женя Арье предложил поучаствовать в проекте русскоязычного театра „Гешер“ в Израиле. В декабре мы группой артистов отправились туда», — рассказывал Каневский.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» отмечал, что жизнь в Израиле была комфортной. По словам актера, этому мог поспособствовать тот факт, что в стране часто звучала русская речь.

«Я сразу почувствовал себя в Израиле комфортно. То ли потому, что русская речь звучала на всех перекрестках и в объявлениях, то ли потому, что меня встретило очень много моих друзей — одесситов и киевлян, уже устроившихся, работавших», — вспоминал артист.

При этом Каневский подчеркивал, что первые два года жизни в Израиле были непростыми. Несмотря на все сложности, ему и коллегам удалось создать знаковый театр.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Каневский

«Первые года два мне в Израиле было непросто. Иногда мы по два месяца не получали зарплату. Но жили дружно и весело, и я за все эти два года ни разу не пожалел о том, что переехал в Израиль. В результате нам удалось создать замечательный театр, который занял в театральном мире мира серьезное место», — отмечал он.

В 2003 году Каневский вернулся в Москву. С тех пор он стал бессменным ведущим программы «Следствие вели...» на телеканале НТВ, а также работал в других проектах, в частности, озвучивал мультфильм «Тачки-2». При этом жить артист продолжает на две страны — в Израиле у него осталось много близких.

Что известно о личной жизни Каневского, чем знаменит

Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве в еврейской семье. Мать училась в Киевской консерватории по классу фортепиано, окончила два курса. В 19 лет она вышла замуж, бросила консерваторию и уехала с супругом на Кавказ, где он работал.

С 1975 года Каневский женат на дочери знаменитого артиста Ефима Березина Анне, которая является филологом и переводчиком, знает несколько иностранных языков. В браке у супругов в 1977 году родилась дочь Наталья.

Широкую известность Каневскому принесла роль майора милиции Александра Томина в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также роли контрабандиста в кинокомедии «Бриллиантовая рука» и галантерейщика Бонасье в мини-сериале «Д’Артаньян и три мушкетера». Кроме того, зрители знают артиста как бессменного ведущего «Следствие вели...».

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