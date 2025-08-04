Скончался один из главных косторезов России На Ямале скончался мастер резьбы по кости Сергей Лугинин

В Салехарде на 63-м году жизни скончался заслуженный художник России выдающийся мастер резьбы по кости Сергей Лугинин, сообщает Telegram-канал «Культура Ямала». Авторы канала выразили соболезнования родным и близким мастера, назвав его «символом косторезного дела».

Мы потеряли замечательного мастера, художника и педагога Сергея Александровича Лугинина. Этот талантливый человек оставил неизгладимый след в культуре российского Севера, став одним из символов ямальского творчества и косторезного дела, — говорится в сообщении.

Уроженец Салехарда начинал свой творческий путь как преподаватель изобразительного искусства. Возглавляя Дом ремесел, Лугинин организовал множество международных фестивалей и выставок, способствуя популяризации ямальского декоративно-прикладного искусства за рубежом. Его работы украшают музейные собрания и частные коллекции по всему миру, а ученики продолжают развивать традиции уникальной косторезной школы.

Ранее стало известно, что заслуженный художник России Александр Шапошников скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его не стало накануне открытия персональной выставки «По ступинским местам».