Скончалась бывшая артистка балета Большого театра Бывшая артистка балета Большого театра скончалась в возрасте 94 лет

Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Наталья Садовская

Бывшая артистка балета Государственного академического Большого театра Наталья Садовская скончалась, сообщает пресс-служба ГАБТ. Ей было 94 года. Отмечается, что Садовская была не только артисткой, но и балетоведом. Она носила звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Похороны артистки балета состоятся 15 января на столичном Пятницком кладбище.

Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась артистка балета Большого театра, театральный деятель, балетовед, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) и Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Михайловна Садовская (1928-2023), — говорится в сообщении Большого театра.

Садовская была выпускницей Московского хореографического училища, она окончила учебное заведение в 1947 году. В Большом театре артистка выступала на протяжении более чем 20 лет.

Кроме того, уже после окончания театроведческого факультета ГИТИСа, Садовская активно занималась научной деятельностью, а также организовывала балетные фестивали. Заслуженный деятель искусств преподавала историю балета в Институте русского театра и в Московском государственном хореографическом училище имени Л. М. Лавровского.

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