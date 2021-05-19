Сериал и фильм по «Гарри Поттеру» выйдут в честь 20-летия киновселенной

https://static.news.ru/photo/e6ce9d2e-b8b5-11eb-b9b4-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Фото: kinopoisk.ru

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как фанаты увидели на экранах юного Гарри Поттера, впервые отправляющегося в Хогвартс. Упускать юбилей франшизы не стала и WarnerMedia — на HBO Max, Cartoon Network и TBS в конце этого года выйдут два новых видеорелиза.

Одним из них станет сериал-викторина для фанатов серии книг и фильмов о волшебнике. Вторым — документальный фильм о съёмках и создании «Филосовского камня» — первой части киновселенной.

В викторине, кастинг на которую проходит сейчас через WizardingWorld.com, будут участвовать самые преданные фанаты. Им предстоит ответить на вопросы о франшизе, а приглашённые гости также будут представлены в четырёхсерийной ленте. Для тех, кто не сможет лично попасть на викторину, будет возможность участвовать из дома.

И сериал, и спецвыпуск будут сняты студиями Warner Bros. Unscripted TV и Warner Horizon. Источники THR сообщают , что, хотя Роулинг не будет принимать непосредственного участия ни в одном из проектов, Warners обсудит контент с её командой.

Ранее сообщалось, что глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов в марте намекнул на новый фильм по «Гарри Поттеру». При этом точной информации, имел ли в виду Килар работу над новинкой, пока нет, но фанаты расценили его слова как надежду на продолжение основной франшизы.