Сафронов рассказал, за что требует от Wildberries 10 млрд рублей

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Художник Никас Сафронов во время интервью изданию NEWS.ru

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что подал иск на 10 млрд рублей в отношении маркетплейса Wildberries за продажу продукции с изображениями его картин и использование в названии товаров его имени. По словам деятеля искусств, с ним периодически связываются дистрибьюторы и предлагают использовать его картины в качестве логотипов для пакетов, жетонов для собак и прочего. После очередного отказа продавец решил использовать изображения и имя творца без его ведома, утверждает Сафронов.

Треть жизни мы работаем на мастерство. Треть жизни мы работаем на имя. И треть жизни мы пожинаем плоды. Так как лучшая треть жизни впереди, нужно успеть плодами воспользоваться. А пользуются ими всякие негодяи, жулики, подлецы, которые без повода, без разрешения используют имя. <...> Неспроста сегодня делают картины Ван Гога, Микеланджело, Саврасова, Сурикова. И им никто ничего не может сделать, сказать. Они их делают плохо, шаржево, в низком качестве. Но это художники ушедшие, а живые должны пользоваться благами, — считает Сафронов.

Он подчеркнул, что имя «Никас» вошло в обиход только после того, как он состоялся в роли художника и обрел популярность. Если бы разработчики продукции хотели бы использовать реальное имя, то они бы написали греческое «Никос», уверен Сафронов. Он уточнил, что долго и тяжело зарабатывал свое имя, а потому и запросил такую нескромную сумму.

Наверно, для одной картины эта стоимость (10 млрд рублей. — NEWS.ru) была бы слишком высокой. Но художник в праве сам решать, сколько стоит его картина, рубль или миллиард. Имя дорогое, имя, на которое прилетает Софи Лорен, поздравляет Орнелла Мути, даже в эти непростые для западных актеров, артистов времена, они публично поздравляют в соцсетях с днем рождения или с другими праздниками. Это очень приятно, что мировые звезды так относятся, — сказал художник.

По мнению Сафронова, все, кто хочет воспользоваться именем честного и трудолюбивого человека, должны ощутить «весь гнев справедливого наказания и закона».

Также он рассказал, что десятилетиями по России и в странах СНГ продаются миллионы пакетов с надписью «Никас». Художник утверждает, что их дизайн был придуман после того, как он обрел известность. Разработчики пакетов предлагали платить по копейке с каждого проданного пакета, уверяя, что на этом можно заработать миллионы, поделился творец. Несмотря на это, он отказался.

Ранее автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал иск на 500 тысяч рублей против звезды TikTok Вали Карнавал. Лихачев также предложил исполнительнице сделать ремикс на его песню с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.

Лихачев до этого также выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Шоумен рассказал, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы. В силе осталось решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф. Он также напомнил, что Моргенштерн обещал исполнить один из треков Лихачева в дуэте.