Никас Сафронов признался, что хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности, помогает училищу, где когда-то получал профессию.
Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию, в год у него уходит на благотворительность $30 тыс.
Также Сафронов помогает братьям, сестре и детям. При этом он отмечает, что не привык тратить деньги впустую,
Тогда художник рассчитывал купить себе квартиру. И теперь он с опаской относится к российским кредитным учреждениям. Он страхует свою жизнь, квартиру, здоровье и машину.
Ранее NEWS.ru сообщал, что художник Никас Сафронов заявил, что не знает размер своей пенсии и при этом не расстраивается по данному поводу. По его словам, он «зарабатывает другие деньги».
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