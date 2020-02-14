https://static.news.ru/photo/2b3fed6c-4faf-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никас Сафронов признался, что хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности, помогает училищу, где когда-то получал профессию.

Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию, в год у него уходит на благотворительность $30 тыс.

Также Сафронов помогает братьям, сестре и детям. При этом он отмечает, что не привык тратить деньги впустую, пишет Teleprogramma.pro. И транжиром себя не считает. Он вспомнил, как в 1998 году положил в российский банк $60 тыс., но банк лопнул, денег не вернули.

Тогда художник рассчитывал купить себе квартиру. И теперь он с опаской относится к российским кредитным учреждениям. Он страхует свою жизнь, квартиру, здоровье и машину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что художник Никас Сафронов заявил, что не знает размер своей пенсии и при этом не расстраивается по данному поводу. По его словам, он «зарабатывает другие деньги».