Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро, а также её сыну. Она стала популярной в нашей стране благодаря роли служанки в сериале «Дикий ангел». Указ главы государства опубликован на портале официальных правовых актов.

Принять в гражданство РФ следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине, — сказано в документе.

Орейро также известна по фильмам «Богатые и знаменитые», «Клеопатра», «Ты — моя жизнь» и многим другим. Кроме того, она является популярной певицей. Орейро выпустила три полноценных альбома, столько же оригинальных саундтреков и более десятка синглов. Артистка многократно приезжала в Россию с гастролями, посвятила нашей стране несколько песен.

Ранее сообщалось, что Орейро попросила гражданство России. По словам актрисы, она не планирует переезжать в РФ на постоянное место жительства, но хочет получить гражданство страны в знак признательности за любовь россиян.