Путин напомнил чиновникам о судьбе Колобка

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии назвал сказку «Колобок» одним из важнейших произведений в своей жизни и посоветовал чиновникам помнить о судьбе её главного героя.

Ведущая спросила главу государства, какие произведения впечатлили его больше всего.

Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, это Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и «Колобок». Попросил бы на это обратить внимание и ещё раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение, — сказал Путин.

Он добавил, что если чиновники начнут принимать за чистую правду льстивые речи и будут поддаваться воздействию сказанного, они «рискуют быть съеденными».

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Мероприятие стартовало 30 июня в 12:00 мск. Оно стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К началу трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

Российский лидер в многочисленных интервью неоднократно говорил о своей любви к чтению. Он рассказывал, что много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Кроме того, он нередко прибегал к примерам из «Книги джунглей. История Маугли» Редьярда Киплинга.