Путин пообещал делать всё, чтобы учреждения культуры продолжали работу

https://static.news.ru/photo/2bfff4dc-1862-11eb-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё возможное для того, чтобы учреждения культуры не закрывались, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Об этом он сказал на заседании Совета по культуре и искусству, комментируя слова актёра и режиссера Владимира Машкова о том, что на сегодняшний день театры могут заполняться не более чем на 50%. По словам президента, очень важно то, что они не закрываются совсем, передаёт ТАСС.

Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать всё для того, чтобы учреждения культуры работали, — заявил российский лидер.

27 октября Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим, который вступает в силу с 28 октября, — все граждане РФ обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Кроме того, ведомство рекомендовало запретить по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.

Ранее NEWS.ru писал о том, что если с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом справиться не получится, то в России могут ввести дополнительные ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.