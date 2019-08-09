https://static.news.ru/photo/1578673e-bbc1-11e9-b53e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин после окончания спектакля «Грифон» пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием, — приводит РИА Новости слова президента.

Путин пообщался с молодыми артистами, исполнившими роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце постановки с ними произошел инцидент: ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон. Президент поинтересовался их самочувствием. Актёры заверил главу государства, что всё в порядке.

Спектакль «Грифон» создан по мотивам пьесы митрополита Тихона с применением спецэффектов. Премьерный показ состоялся 27 июля на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как ранее писал News.ru, в субботу, 10 августа, Путин побывал в Крыму. Он принял участие в байк-шоу «Тень Вавилона» под Севастополем. Президент приехал на площадку на мотоцикле «Урал» и в косухе, в сопровождении байкера Хирурга.