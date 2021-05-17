Путин подписал указ о президентском фонде культурных инициатив

https://static.news.ru/photo/e5296dc8-b71b-11eb-a75c-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, — говорится в указе.

Накануне Минпросвещения РФ по поручению Путина проверило школьные программы по истории. В 70% из них были выявлены серьёзные проблемы, требующие исправления. В ведомстве пояснили, что было проверено две с половиной тысячи программ. В большей части из них информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда других исторических событий была неполной или отсутствовала вовсе.

Ранее сообщалось, что Путин поручил разобраться с пособиями на детей с инвалидностью для их работающих опекунов. Отмечается, что речь идёт о случаях, когда родители или опекуны из-за трудоустройства утратили право на получение ежемесячных выплат. Согласно поручению президента, глава кабмина Михаил Мишустин должен представить доклад по этому вопросу до 1 июня.