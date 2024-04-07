Познер собрал друзей в Стамбуле на свое 90-летие и попал на видео

Российский журналист Владимир Познер устроил праздник в Стамбуле в честь своего 90-летия. На юбилей телеведущего приехали Николай Цискаридзе, Константин Богомолов и другие отечественные артисты, передает The Voice.

В связи с юбилеем Познера, который был 1 апреля, на Первом канале вышел документальный фильм о жизни телеведущего. Он назвал свою вечеринку «Турецкий гамбит». Отмечается, что на праздничном мероприятии звучали популярные советские песни. Сам юбиляр спел «Опавшие листья» на французском языке.

Авторская программа Познера на Первом канале не выходила в эфир уже более двух лет. По словам самого журналиста, с 24 февраля 2022 года Первый канал стал «информационным» и останется таким до завершения спецоперации. В течение этого времени некоторые передачи не будут выходить в эфир, в том числе программа «Познер». Такова позиция руководства телеканала, отмечал телеведущий.