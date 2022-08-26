«Повернула в другую сторону»: критик дал оценку последнему альбому Земфиры Продюсер Рудченко: Земфира может потерять часть аудитории из-за последнего альбома

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Земфира

Последний (седьмой по счету) студийный альбом Земфиры показывает, что у рок-певицы огромный талант, однако ее «повернуло в другую сторону», заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он считает, что некоторые поклонники артистки могут отвернуться от нее.

Есть музыкальность у этого человека, нельзя отрицать талант, но, действительно, ее повернуло немного в другую идеологическую сторону и отвернуло от большого количества слушателей, почитателей ее творчества. Кто-то усмотрел там интересные музыкальные ноты, кто-то пытался услышать идеологические моменты, — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, Земфира — исполнитель, работающий на российского слушателя. Рудченко предрек артистке потерю части аудитории.

Если она начинает мыслить в разрез своему основному слушателю, который грубо говоря платит за ее контент, это, наверное, утопическая позиция. Земфира как человек со своим мнением имеет право на это, но должна понимать, что будет терять слушателя. Тогда возникнет вопрос о ее дальнейшей карьере в целом, — добавил Рудченко.

Земфира отметила свой 46-й день рождения в компании закадычной подруги Ренаты Литвиновой. Они вместе покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Обе остановились в Париже, где и живут по сей день, обе развлекают зарубежную публику. Литвинова в столице Франции регулярно участвует в модных фотосессиях, посещает показы. Недавно она объявила о гастролях в Таллин со спектаклем «Кактус». Земфира объявила о мировом гастрольном туре.