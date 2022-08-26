Земфира отметила 46-летие в компании Литвиновой и её кота

Земфира отметила свой 46 день рождения в компании закадычной подруги Ренаты Литвиновой, которая живёт в Париже. Фото с поздравлениями и подарком подруге актриса опубликовала в своём микроблоге.

В кадре певица позирует с букетом цветов и котом хозяйки Эркюлем. Также Литвинова опубликовала архивное фото с Земфирой.

С днём рождения, любимая певица! — подписала фото актриса.

Подружки вместе покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Обе остановились в Париже, где и живут по сей день, обе развлекают зарубежную публику. Литвинова в столице Франции регулярно участвует в модных фотосессиях, посещает показы. Недавно она объявила о гастроля в Таллин со спектаклем «Кактус». Земфира объявила о мировом гастрольном туре.

Ранее Литвинова объявила, что в России сняли показ её нового фильма. Сеть кинотеатров «Каро» отменили спецпоказ и прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».