«Понравится всем»: музыкальный критик оценил новую песню Марии Захаровой Музыкальный критик Рудченко: Мария Захарова могла бы состояться как автор песен

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Мария Захарова

Песня «Рождество. В добрый час!», которую недавно презентовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, создает атмосферу волшебства, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, в канун праздника именно такие песни нужны людям.

Это не первая песня Марии Захаровой, которую она презентовала. Однако композиция «Рождество. В добрый час!» наверняка понравится всем слушателям, так как слова подобраны весьма удачно. Такие песни нужны людям в канун этого волшебного праздника. Белорусская певица тоже неплохо исполнила песню, ее голос хорошо подходит под данную композицию, — рассказал Рудченко.

Музыкальный критик отметил, что Мария Захарова могла бы состояться в музыке. В качестве примера он привел поэта Александра Шаганова, который считает себя автором песен.

Не знаю, могла бы Мария начать карьеру поэтессы, мне кажется, в таком случае нужно и позиционировать себя как поэта и постоянно демонстрировать свои работы. Но как автор песен она могла бы состояться. Творчеством никому не запрещено заниматься, поэтому, если представитель МИД решит попробовать себя в чем-то новом, не вижу в этом ничего плохого, — добавил Рудченко.

Вечером 24 декабря в доме приемов на Спиридоновке прошла презентация песни «Рождество. В добрый час!», текст которой написала Мария Захарова, музыку — белорусский композитор Леонид Ширин. В МИД РФ подчеркнули, что совместный российско-белорусский проект направлен на сохранение и укрепление лучших традиций России, Белоруссии и всего христианского мира.

Ранее Павел Рудченко заявил, что выпустившая дебютную песню 12-летняя дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариэла подражает Инстасамке и пытается имитировать ее исполнение. По его мнению, это выглядит несуразно.