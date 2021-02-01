Поэт и прозаик Виктор Коваль умер на 74-м году жизни

Поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России Виктор Коваль скончался. Ему было 73 года. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал поэт Сергей Гандлевский. Он вместе с Ковалем и другими известными авторами был участником творческой группы «Альманах».
Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребёнку смысл слова «талант», проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам, — написал литератор в Facebook.
Коваль родился в 1947 году. В молодые годы работал актёром, играл в кино. Окончил художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Также писатель иллюстрировал книги и журналы. Начал заниматься поэзией в начале 1970-х годов, входил в поэтическую группу «Альманах». Членами этого объединения, кроме указанных Коваля и Гандлевского, были Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн и не только.
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