Поэт и прозаик Виктор Коваль умер на 74-м году жизни

Народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее, в понедельник, состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.

Она прошла на основной сцене театра, в котором актёр проработал более 60 лет. Её посетили мэр столицы Сергей Собянин, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны...