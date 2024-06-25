Пластические операции, затворничество, внучка: как живет Ирина Алферова

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ирина Алферова

Народная артистка РФ Ирина Алферова в последние годы редко появляется на публике и ведет почти затворнический образ жизни. Что известно о ближайших спектаклях актрисы и ее личной жизни?

Почему Алферова не появляется на публике

В последний раз актрису видели на публике в мае 2024 года. Тогда 73-летняя артистка вместе с дочерью Ксенией появилась на церемонии открытия кинофестиваля в Ульяновске «От всей души».

Женщины прошлись по ковровой дорожке вместе, приветствуя гостей мероприятия. Дочь Алферовой призналась, что это ее первое совместное выступление с матерью на одной сцене.

«Лишний раз соединиться с мамой — большое счастье в такой суетливой в большинстве жизни», — говорила Ксения.

Журналист предполагают, что актриса стала едва ли не затворницей из-за того, что критически относится к своему возрасту. Актриса признавалась, что не может привыкнуть к изменениям, произошедшим с ее внешностью. Например, глядя в зеркало, звезде казалось, что перед ней чужое лицо.

«Дело в том, что человек-то не стареет. Вот я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я, я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело», — говорила артистка.

В интервью изданию Hello! Алферова заявила, что «не понимает старости» и она ей «совершенно не нравится». Однако муж запрещает артистке делать пластические операции.

«Хорошо, что у меня есть муж, который, если я прихожу со словами „вот это мы сейчас подтянем, это подрежем“, тут же отвечает: „Развод и девичья фамилия. Сию же минуту!“», — откровенничала Алферова.

Как сложилась личная жизнь Ирины Алферовой

Первым супругом актрисы был болгарский дипломат Бойко Гюров. В браке с ним родилась дочь Ксения, которая впоследствии вышла замуж на актера Егора Бероева. Пара в 2007 году подарила Алферовой внучку Евдокию.

С 1976 года актриса состояла в браке с Александром Абдуловым. После свадьбы они несколько лет жили в общежитии, а позднее Евгений Леонов помог им получить квартиру. В 1993 году пара распалась.

Фото: Виталий Арутюнов/РИА Ноаости Ирина Алферова (в центре), Александр Абдулов (слева) и их дочь Ксения у себя дома

Позднее во время работы над фильмом «Звезда шерифа» у актрисы закрутился роман с коллегой Сергеем Мартыновым. За него Алферова вышла замуж в 1995 году. Пара вместе до сих пор.

«Нам достаточно просто находиться вдвоем. Мы уже 35 лет вместе, и нам хорошо. Мы не можем насытиться друг другом!» — делилась актриса.

Алферова воспитала троих приемных детей. Она стала родным человеком для детей Мартынова — дочери Анастасии и сына Сергея. Кроме того, актриса заменила мать племяннику Александру.

Алферова также много времени уделяет своей матери — 102-летней Ксении Архиповне. По информации Telegram-канала Mash, в прошлом ноябре женщине вызвали бригаду врачей скорой помощи из-за проблем с дыханием. Медики диагностировали сердечную недостаточность, однако от госпитализации мать знаменитости отказалась.

Где сейчас Ирина Алферова

В 2025 году на экраны должен выйти детектив «Красный шелк», в котором актриса сыграла вместе с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным, Еленой Подкаминской, Ярославом Могильниковым, Гошей Куценко и другими. Лента расскажет историю бывшего царского секретного агента, который остался в Китае после падения Российской империи.

На сайте Алферовой можно найти график ее театральных гастролей. Например, в июне артистка посетила несколько городов со спектаклями «Толстого нет» и «Чего же хотят мужчины?» В июле актрису можно будет увидеть в постановке «Пижама для шестерых» на столичной сцене.

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