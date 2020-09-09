Певцова вынудили жёстко высказаться по приговору Михаилу Ефремову

https://static.news.ru/photo/de8c0948-f2dc-11ea-a470-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Певцов всё же высказался о приговоре своему коллеге Михаилу Ефремову, осуждённому на восемь лет за смертельное ДТП. Актёр дал комментарий после многочисленных звонков журналистов.

Певцов опубликовал в своём микроблоге фото Ефремова и подписал:

Что услышать хотите — «Мало ему, убийце, дали!» или «Руки прочь от гениального артиста»? Или еще что-то?

Далее в резкой форме актёр посоветовал тем, кто обсуждает приговор коллеге, не осуждать, если не умеют молиться, или не мешать любить и сострадать другим, пишет argumenti.ru. Он рекомендовал тем, кто «бросает камни», посмотреть в первую очередь на себя.

Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния — почувствуете, как вам же лучше будет. Ибо нет ничего убедительнее голоса кротости и смирения, любви и искреннего доброжелательства, — ответил Певцов всем любопытствующим словами Иоанна Кронштадтского.

В заключение актёр призвал всех, кто обсуждает приговор Ефремову, прекратить «пиариться» на чужом горе и беде, «постигшей две семьи сразу», и оставить всех в покое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов не стал отвечать на вопрос, насколько справедливым считает решение суда по ДТП с Михаилом Ефремовым. Актёр принял вынесенный коллеге приговор как факт.