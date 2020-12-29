Песков посетовал на нехватку современных образов для пародий

https://static.news.ru/photo/ed723fee-4a71-11eb-b426-fa163e074e61_660.jpg Александр Песков Фото: peskovshow/instagram.com

На российской сцене нет современных певиц и певцов, которых можно красиво и качественно пародировать, рассказал в интервью NEWS.ru Александр Песков.

Жанну Фриске я представлял, Лободу, Ани Лорак, Ольгу Бузову. А кого ещё? Всё! Больше на слуху и нет. Да, что-то делают хорошо. Но это не Алла Пугачёва или Майя Кристалинская, — сказал Песков.

Кроме того, пародист уверен, что у его жанра нет будущего, если дела на сцене будут обстоять так и дальше.

Ранее автор песен Бузовой Паша Климат в интервью NEWS.ru предложил отказаться от слова «эстрада», потому что от него веет «пыльными советскими кулисами».