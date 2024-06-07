Пелагея дала американцам «прочувствовать русскую душу» Пелагея обратилась к американцам русской народной песней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Пелагея

Певица Пелагея дала американцам «прочувствовать русскую душу» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru. Она спела русскую народную песню в эфире американского блогера.

Хэллоу, иностранные жители... Самая лучшая у нас музыка, — сказала артистка после исполнения.

Ранее Пелагея на полях ПМЭФ призналась, что в ней нет духа соперничества, поскольку она уверена в своих профессиональных силах и опыте. Поэтому, по словам артистки, она не ощущает конкуренцию с поп-музыкой. Звезда утверждает, что радуется за коллег, когда им удается сделать свою работу талантливо.

Певица также рассказала, что публика русской народной музыки за последние десятилетия помолодела вдвое. По словам артистки, когда ее группа начинала свой путь, то поклонниками были люди старше 50 лет, однако сейчас появились как молодежь, так и люди среднего возраста. Аудитория народной музыки в России очень разная, но всех объединяет желание найти в жизни опору, и они это получают, уточнила звезда.

Пелагея также уточнила, что поклонниками народной музыки сегодня становятся разносторонние люди, например читающие книги и интересующиеся историей и геополитикой. Кроме того, как утверждает она, много фанатов с детьми, которые «задумываются, с чем этих детей выпускать в мир».