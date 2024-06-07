«Очень разная»: Пелагея удивила фактами о публике русской народной музыки Пелагея рассказала, что публика русской народной музыки помолодела вдвое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Пелагея

Публика русской народной музыки за последние десятилетия помолодела вдвое, заявила на полях Петербургского международного экономического форума певица Пелагея. По словам артистки, которые передает корреспондент NEWS.ru, когда ее группа начинала свой путь, то поклонниками были люди старше 50 лет, однако сейчас появились как молодежь, так и люди среднего возраста. Публика народной музыки в России очень разная, но всех объединяет желание найти в жизни опору и они это получают, уточнила звезда.

На протяжении многих лет моей деятельности в качестве солиста группы «Пелагея» у нас полный зал по всей стране. Это очень разная публика. За последние десятилетия она помолодела вдвое. Мы начинали — было 50+, но я всегда в голове держала целевую аудиторию 6+ и 35–40 лет, — сказала Пелагея.

Певица также уточнила, что поклонниками народной музыки сегодня становятся разносторонние люди, например читающие книги и интересующиеся историей и геополитикой. Кроме того, как утверждает она, много фанатов с детьми, которые «задумываются, с чем этих детей выпускать в мир».

Они ищут опору и фундамент, и вот эта народная музыка дает надежду, что эти фундаменты есть, — отметила Пелагея.

Артистка также предложила проводить фестивали русской народной музыки, но не на государственном уровне, а для юных и дерзких музыкантов. Она считает, что молодежи нужно дать раскрыться.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что в России возрождается интерес к народной музыке, так как она становится новым трендом. Он подчеркнул, что определенный вектор задал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Продюсер считает, что артист развил патриотическое направление, которое в том числе активно поддерживается на государственном уровне.