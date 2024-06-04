Продюсер объяснил, почему в России возрождается интерес к народной музыке Продюсер Рудченко: народное исполнение стало новым трендом в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России возрождается интерес к народной музыке, так как она становится новым трендом, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что определенный вектор задал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его словам, именно он развил патриотическое направление, которое в том числе активно поддерживается на государственном уровне.

Народный жанр начинает набирать популярность в России благодаря певцу SHAMAN, он задал определенный вектор. Актер развил патриотическое направление, которое теперь воспевается на государственном уровне. Поэтому многие артисты, та же [Ольга] Бузова, MIA BOYKA, например, используют звучание и манеру народного вокала. На сегодняшний день, народное исполнение — это тренд в России, — высказался Рудченко.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что народная музыка редко звучит на российском телевидении, так как не пользуется популярностью в шоу-бизнесе. При этом он уточнил, что народный жанр не будет востребован в чистом виде, но аранжировки могут хорошо продаваться.

Шоумен и певец Прохор Шаляпин до этого назвал Надежды Бабкину и Надежду Кадышеву самыми состоятельными певицами России. По его словам, молодое поколение в настоящее время все больше обращает внимание на богатство русской культуры. Шаляпин считает, что это важно, даже если артисты занимаются этим из-за моды.