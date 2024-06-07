Пелагея раскрыла, почему не боится конкуренции с поп-музыкой Пелагея заявила, что не испытывает конкуренции с поп-музыкой благодаря опыту

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Певица Пелагея

Российская певица Пелагея на полях Петербургского международного экономического форума призналась NEWS.ru, что в ней нет духа соперничества, поскольку она уверена в своих профессиональных силах и опыте. Поэтому, по словам артистки, она не ощущает конкуренцию с поп-музыкой. Звезда утверждает, что радуется за коллег, когда им удается сделать свою работу талантливо.

Я не то, чтобы не конкурентноспособный человек, я не конкурентный и уверена в своих профессиональных силах и опыте для того, чтобы переживать по поводу своего места, поэтому конкуренции нет. Я радуюсь за коллег, когда они делают свое дело талантливо. Таких артистов у нас с каждым годом становится все больше и больше, — сказала Пелагея.

Певица также рассказала, что публика русской народной музыки за последние десятилетия помолодела вдвое. По словам артистки, когда ее группа начиналась свой путь, то поклонниками были люди старше 50 лет, однако сейчас появились как молодежь, так и люди среднего возраста. Аудитория народной музыки в России очень разная, но всех объединяет желание найти в жизни опору, и они это получают, уточнила звезда.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что в России возрождается интерес к народной музыке, так как она становится новым трендом. Он подчеркнул, что определенный вектор задал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Продюсер считает, что артист развил патриотическое направление, которое в том числе активно поддерживается на государственном уровне.