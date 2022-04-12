Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат

Картина «Любовь и голуби» повторно выйдет в прокат 21 апреля. Известный советский фильм полностью отреставрировали по звуку и цветам, передаёт РИА Новости.

В повторный прокат выходит один из лучших фильмов Владимира Меньшова и самая народная и душевная его комедия — «Любовь и голуби», — заявили в «Мосфильме».

Повторный прокат фильма организован в рамках проекта «АртКиноПрокат». Ранее при его поддержке на экраны кинотеатров вновь вышли советские шедевры кинематографа, такие как «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и другие.

Картину «Любовь и голуби» сняли в 1984 году. Трагикомедия повествует о семейных ценностях и человеческих слабостях. Главные роли в фильме исполнили Нина Дорошина и Александр Михайлов — актёры играли постоянно конфликтующую супружескую пару. В нескольких эпизодах появился и сам режиссёр Владимир Меньшов.

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