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Культура

«Отделять зёрна от плевел»: Бурляев о словах педагога Школы-студии МХАТ

Артист Бурляев призвал дать правовую оценку словам драматурга Дурненкова, пожелавшего поражения ВС России на Украине
18:02, 20 апреля 2022
«Отделять зёрна от плевел»: Бурляев о словах педагога Школы-студии МХАТ Николай Бурляев Фото: duma.gov.ru
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Сейчас время отделения зёрен от плевел. Такие плевелы будут проявляться, потому что в России всегда была пятая колонна. Таким образом народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова драматурга и преподавателя школы-студии МХАТ Михаила Дурненкова, пожелавшего российской армии поражения в спецоперации на Украине.

Подобные заявления достойны правоохранительных органов, которые должны дать правовую оценку и привлечь этого человека к ответственности, — сказал артист.

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный раскритиковал шутки уехавшей из России бывшей участницы КВН Татьяны Лазаревой о российской армии. По его словам, ничего, кроме возмущения, подобные «перлы» не вызывают. Артист добавил, что Лазарева, как и другие сбежавшие за рубеж отечественные звёзды, никому там не нужна. Когда у них закончатся капиталы, им придётся возвращаться, но в России их вряд ли простят.

Кинорежиссёр Никита Михалков, в свою очередь, обрушился с критикой на телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта. Он заявил, что патриоты они только на словах, тогда как их поступки говорят об обратном.

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