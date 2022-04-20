«Отделять зёрна от плевел»: Бурляев о словах педагога Школы-студии МХАТ

Сейчас время отделения зёрен от плевел. Такие плевелы будут проявляться, потому что в России всегда была пятая колонна. Таким образом народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова драматурга и преподавателя школы-студии МХАТ Михаила Дурненкова, пожелавшего российской армии поражения в спецоперации на Украине.

Подобные заявления достойны правоохранительных органов, которые должны дать правовую оценку и привлечь этого человека к ответственности, — сказал артист.

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный раскритиковал шутки уехавшей из России бывшей участницы КВН Татьяны Лазаревой о российской армии. По его словам, ничего, кроме возмущения, подобные «перлы» не вызывают. Артист добавил, что Лазарева, как и другие сбежавшие за рубеж отечественные звёзды, никому там не нужна. Когда у них закончатся капиталы, им придётся возвращаться, но в России их вряд ли простят.

Кинорежиссёр Никита Михалков, в свою очередь, обрушился с критикой на телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта. Он заявил, что патриоты они только на словах, тогда как их поступки говорят об обратном.