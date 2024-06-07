«От пошлости не убережем»: Швыдкой намекнул на «голую» вечеринку Швыдкой предложил бороться с безнравственностью законами и убеждением

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Михаил Швыдкой

Люди искусства должны заниматься саморегламентацией, заявил корреспонденту NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Но для того, чтобы оградить зрителей от псевдо-культуры и моральной безнравственности, в России есть и законодательная база.

Она существует, достаточная для того, чтобы оградить публику от пошлости, моральной безнравственности. От пошлости не убережем, а от моральной безнравственности уберечь можно. Поэтому здесь закон работает, — отметил Швыдкой.

По его словам, надо не только давать свободу художникам, но и воспитывать их так, чтобы они понимали меру ответственности перед обществом, перед миром. Швыдкой еще раз подчеркнул, что в России есть достаточно инструментов, позволяющих отсечь любые явления культуры, нарушающие законодательство.

Спецпредставитель президента России отметил, что идеологам очень важно разговаривать с художниками, блогерами, людьми, которые занимаются искусством. Им надо все объяснить, потому что в результате запретов можно потерять не только тех, кто нарушал законы.

По дороге потеряем еще и других, потому что законы очень часто жестче, чем их правоприменение, жестче, чем мы хотели, даже их создатели, — посетовал Швыдкой.

Он допустил, что «голые» вечеринки повлияли на многих людей искусства. Но, поскольку многие из них бывают «отвязными», с ними надо разговаривать, надо объяснять, что можно делать, а чего нельзя, резюмировал Швыдкой.

Власти Новосибирска разрешили певице и телеведущей Ольге Бузовой выступить на концерте в честь Дня России после ее «голого» шоу в Уфе. Отмечается, что ранее ее участие из-за скандала в Башкирии было под вопросом, однако в городской администрации согласовали выступление, поставив артистке условие по одежде — она должна быть приличной.