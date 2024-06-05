Стало известно, ждут ли Бузову в Новосибирске после «голого» шоу в Уфе Бузовой разрешили выступить на Дне России в Новосибирске в приличном наряде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Власти Новосибирска разрешили певице и телеведущей Ольге Бузовой выступить на концерте в честь Дня России после ее «голого» шоу в Уфе, сообщает «КП-Новосибирск». Отмечается, что ранее ее участие из-за скандала в Башкирии было под вопросом, однако в городской администрации согласовали выступление, поставив артистке условие по одежде — она должна быть приличной.

Ольге поставили условия — одеться прилично, никаких оголенных частей тела. А еще ей придется согласовывать речь, — приводит газета слова источника.

Ранее сотрудники управления Следственного комитета РФ по Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.

Позже певица извинилась за откровенный наряд и подчеркнула, что всегда выбирает яркие сценические образы. Она выразила сожаление, если ее костюм кого-то оскорбил.

После скандала депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.