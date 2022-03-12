Оркестры Великобритании отказались бойкотировать российских композиторов. Как сообщила в интервью The Telegraph Ассоциация британских оркестров, в которой состоят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство.
По словам исполнительного директора организации Марка Пембертона, российская культура
Ранее сообщалось, что после начала военной операции РФ на Украине на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении происходящих событий. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижёр Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, были отменены гастроли пианиста Дениса Мацуева.
Жертвами геополитики также стали лекции о Достоевском в итальянском университете, концерт Чайковского, от проведения которого отказался оркестр Уэльса и даже Тургеневский дуб, исключённый из международного конкурса «Дерево года».