Оркестры Великобритании отказались бойкотировать российских композиторов. Как сообщила в интервью The Telegraph Ассоциация британских оркестров, в которой состоят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство.

По словам исполнительного директора организации Марка Пембертона, российская культура находит отклик и тесно вплетена в «исторический канон западной классической музыки».

Ранее сообщалось, что после начала военной операции РФ на Украине на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении происходящих событий. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижёр Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, были отменены гастроли пианиста Дениса Мацуева.

Жертвами геополитики также стали лекции о Достоевском в итальянском университете, концерт Чайковского, от проведения которого отказался оркестр Уэльса и даже Тургеневский дуб, исключённый из международного конкурса «Дерево года».