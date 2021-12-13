Михалкова вновь избрали председателем Союза кинематографистов России

Режиссёр Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России. За его кандидатуру высказалось большинство членов XI съезда организации. Голосование, прошедшее в Центральном Доме кинематографистов, было открытым, передаёт ТАСС. В своей речи после избрания Михалков поблагодарил собравшихся, а также подчеркнул важность единства и взаимопомощи.

Основную работу союза выполняет руководство союза по всем отраслям, потому что это профессионалы, это люди, которые знают нужды союза. Я всемерно готов их поддерживать и помогать, — добавил он.

Кроме того, режиссёр заявил о необходимости своевременно платить членские взносы. По его словам, тем, кто этого не делает, будет отказано в помощи и поддержке.

Михалков занимает пост председателя Союза кинематографистов с 1997 года. Во время IX съезда Союза кинематографистов режиссёр Валерий Лонской предложил избрать Михалкова председателем Союза «навечно», чтобы сэкономить время и деньги. По словам Лонского, организации давно пора прекратить «играть в демократию».

Ранее Михалков ответил хейтерам на критику в свою сторону и в отношении коллег, заявив, что любой оценивающий человек в таком случае должен предлагать идеи, как сделать лучше. Режиссёр подчеркнул, что не терпит необоснованной критики от хейтеров и всегда вступается за товарищей-режиссёров, когда слышит нелестные отзывы в их адрес.

Михалков также отметил, что никогда не работал ради наград и премий, хотя на полке дома у него стоят «Оскар» и «Бронзовый лев».