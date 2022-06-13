Netflix объявил втором сезоне «Игры в кальмара» Netflix анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Компания Netflix анонсировала выход второго сезона южнокорейского сериала в жанре выживания «Игра в кальмара», выпустив по этому поводу десятисекундный ролик. Он опубликован в Twitter. Также компания опубликовала обращение режиссёра и сценариста шоу Хван Дон Хека.

Зелёный свет! «Игра в кальмара» официально возвращается ко 2 сезону! — говорится в сообщении.

Хван Дон Хек также подтвердил работу над вторым сезоном шоу и поделился некоторыми новыми деталями.

О том, что «Игра в кальмара» получит второй сезонй, руководство компании сообщило ещё в январе. При этом Дон Хек в майском интервью изданию Vanity Fair утверждал, что продолжение стоит ждать не раньше конца 2023 года.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в сентябре 2021 года. Сериал состоит из девяти серий и рассказывает о группе людей, решивших принять участие в тайной игре на выживание по причине финансовых проблем. Менее чем за месяц сериал посмотрели 111 млн человек, он стал самым просматриваемым на сервисе за 2021 год.