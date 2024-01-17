«Неровный режиссер»: кинокритик усомнился в успехе «Джентльменов» Гая Ричи Кинокритик Сычев усомнился в успехе сериала «Джентльмены» Гая Ричи

Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

Гай Ричи

Гай Ричи является «неровным режиссером», несмотря на почти культовый статус для поклонников боевиков, в его карьере много неудач и проходного кино с серьезными звездами, заявил NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. Так он прокомментировал новость о том, что Netflix выпустит сериал «Джентльмены» по мотивам одноименной комедии. По мнению кинокритика, первые эпизоды покажут, является ли это новым провалом Ричи или успешным продуктом.

Действительно, «Джентльмены» выстрелили как проект и очень хорошо себя показали, но следующие проекты Ричи даже близко не подошли ни по популярности, ни по художественному уровню, ни по общественному резонансу. Вернуться к этому бренду — заманчиво. Понятен формат, в котором это может существовать. Учитывая непостоянную удачу Ричи, не готов подписаться, что верю в этот проект. С интересом надо ждать первые эпизоды, чтобы понять: это новый провал Гая Ричи или мы получили успешный продукт, — сказал Сычев.

По мнению кинокритика, несмотря на большое количество фильмов, главными достижениями Ричи все равно остаются «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Сычев отметил, что эти картины считаются важнейшей визитной карточкой режиссера.

Ранее Netflix представил первый тизер шоу «Джентльмены» — спин-оффа одноименного фильма Гая Ричи, но на этот раз в формате сериала. Премьера состоится в марте 2024 года. В шоу будет восемь эпизодов.

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