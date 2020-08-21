Неизвестные обокрали музей ниндзя в Японии

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В Японии неизвестные обворовали музей одного из главных кланов ниндзя. Из него пропал 1 млн йен (700 тысяч рублей).

Налёт был совершён на Музей ниндзя Ига-рю в городе Ига, сообщает CNN. Воры взломали дверь в учреждении утром 20 августа, пока персонала не было на месте.

В итоге из музея пропал сейф весом 150 кг, в котором хранились наличные, заработанные на продаже входных билетов.

Это работа на три минуты. Они всё спланировали заранее и, вероятно, наблюдали за нами, — заявил один из представителей музея.

Сейф украли из той части музея, которая скрыта в лесу. Преступники просто повернули камеру наблюдения объективом к земле.

Музей Ига ниндзя ясики, основанный в 1964 году, находится в усадьбе Ига-Уэно, где в средневековой Японии базировался один из сильнейших кланов нинздя.

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