Неизвестные обокрали музей ниндзя в Японии

В Японии неизвестные обворовали музей одного из главных кланов ниндзя. Из него пропал 1 млн йен (700 тысяч рублей).
Налёт был совершён на Музей ниндзя Ига-рю в городе Ига,
В итоге из музея пропал сейф весом 150 кг, в котором хранились наличные, заработанные на продаже входных билетов.
Это работа на три минуты. Они всё спланировали заранее и, вероятно, наблюдали за нами, — заявил один из представителей музея.
Сейф украли из той части музея, которая скрыта в лесу. Преступники просто повернули камеру наблюдения объективом к земле.
Музей Ига ниндзя ясики, основанный в 1964 году, находится в усадьбе Ига-Уэно, где в средневековой Японии базировался один из сильнейших кланов нинздя.
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