Названо имя нового главного режиссера театра Российской армии РИА Новости: главным режиссером театра Российской армии станет Александр Лазарев

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

У Центрального академического театра Российской армии спустя три года появится главный режиссер, сообщает РИА Новости. По его информации, эту должность займет народный артист РФ Александр Лазарев. В беседе с NEWS.ru актер заявил, что пока не готов комментировать сообщения о новом назначении.

В ближайшее время будет назначен Александр Лазарев, — сообщил собеседник агентства.

Новый режиссер ЦАТРА родился в семье популярных советских артистов театра и кино Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. В настоящее время актер является одним из ведущих актеров театра «Ленком».

Театр Российской армии был основан в 1930 году. С момента создания он являлся ведомственным театром ВС СССР, в котором «проходили службу» многие военнообязанные артисты. Театр обладает самой большой в Европе сценой.

Ранее народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков возглавил Союз театральных деятелей. До этого СТД на протяжении 27 лет руководил Александр Калягин. Сопредседателем союза стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, который ранее также занял должность директора Большого театра.