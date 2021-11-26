Названа дата прощания с Александром Градским

Женщина возлагает цветы к зданию театра Градский холл в Москве. Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни

Церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским запланирована на 1 декабря. Она состоится в театре «Градский холл». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в театре.

Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение о месте похорон артиста пока не принято.

По сведениям РИА Новости, Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что там покоятся родители певца и он хотел быть похороненным рядом с ними.

Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Накануне певец был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Также известно, что в начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.