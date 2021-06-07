Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2483c15e-c774-11eb-8259-96000091f725_660.jpg Валерий Лонской Фото: kino-teatr.ru

В Москве скончался советский и российский кинорежиссёр Валерий Лонской. Народного артиста России поразил коронавирус, сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия — Надежда, она борется за жизнь в реанимации, — говорится в сообщении.

Лонской умер на 81-м году жизни. Зрителям Валерий Яковлевич известен по фильмам «Летаргия», «Голова классика», «Приезжая» и другим. Всего он снял не менее 13 фильмов и выступил в роли сценариста для девяти из них.

Валерий Лонской известен также как автор повестей, романов и эпиграмм, и ещё — своей принципиальной общественной позицией. Его любили друзья, и особенно актёры, с которыми он работал, — Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память, — написал Плахов.

Общественная позиция Лонского и правда была яркая. В 2010-м он в числе более сотни кинематографистов выразил протест против деятельности Никиты Михалкова на посту председателя Союза кинематографистов России. Кроме того, в 2014 году кинорежиссёр выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму в числе других деятелей науки и культуры.

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