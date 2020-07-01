На ВДНХ с 4 июля начнут давать танцевальные мастер-классы

https://static.news.ru/photo/09b7830c-bc2f-11ea-afe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елизавета Королева/АГН «Москва»

В Москве любители танцев смогут посетить бесплатные занятия на ВДНХ, где с 4 июля открывается летний танцевальный сезон.

Занятия будут проходить всё лето под руководством призёра чемпионата мира по десяти танцевальным дисциплинам Кирилла Агишева. Начало мастер-классов будет варьироваться: в 17:00 и 19:00.

Чтобы посетить танцевальные занятия на ВДНХ, необходимо записаться по телефону +7 (495) 544-34-25. Это требование объясняется тем, что в группе не может быть более 50 человек. Кроме того, уроки будут проходить в соло-формате без контакта с партнёром и с учётом социальной дистанции. Посетить мероприятия могут лица старше 18 лет.

Как пишет «Москва 24», 4 июля состоятся мастер-классы по ча-ча-ча и бачате.

Накануне на ВДНХ официально стартовал сезон катания на лодках, которые можно арендовать у 3-го Каменского пруда около фонтана «Золотой колос».

ВДНХ возобновила работу с 16 июня. Приобрести билеты для посещения её музеев и павильонов можно на сайте выставки и других ресурсах. Посетителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, а также носить маски и перчатки. Также на первом этапе в большей части выставочных залов одновременно смогут находиться от 10 до 15 человек.