Павильоны и музей ВДНХ откроются 16 июня

https://static.news.ru/photo/bac0d30c-ad47-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музеи и павильоны ВДНХ откроют свои двери для посетителей с 16 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, на первом этапе в большей части выставочных залов ВДНХ одновременно смогут находиться от 10 до 15 человек.

А, например, центр «Космонавтика и авиация» площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз, — сказала она.

Приобрести электронные билеты можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Посещать павильоны можно будет только во время, указанное в билете. При этом «Москвариум» и исторический парк «Россия — моя история» не ставят ограничений по числу гостей, но будут следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями.

Посетителям необходимо будет выполнять профилактические требования. При входе в павильоны и выходе из них обрабатывать руки антисептиком — дозаторы будут установлены в холлах, находиться в масках или респираторах в помещениях, носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора–два метра, — говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные парки остались практически пусты, несмотря на то что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил прогулки по расписанию.