На ПМЭФ представили уникальные рисунки и автограф одного русского поэта «Синергия» и Фонд Росконгресс показали на ПМЭФ уникальные рисунки Пушкина

Фото: Пресс-служба Корпорация «Синергия»

Фонд Росконгресс совместно с корпорацией «Синергия» представил уникальные рисунки и автограф Александра Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Артефакты были показаны в рамках фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума «Петербургские сезоны».

Отмечается, что гости мероприятия увидят фрагмент рукописного листа со стихотворными строками из пьесы «Скупой рыцарь». Также там изображены четыре рисованных профиля, выполненных рукой поэта, в том числе его ранее неизвестный автопортрет.

Впервые за многие десятилетия, именно на 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, Россия обогатилась еще одним официально подтвержденным артефактом, связанным с именем великого русского поэта. И нам радостно, что мы все имеем к этому событию непосредственное отношение, — заявили в Музее Просвещения «Книжная галерея Вольфсона».

Отмечается, что эксперты Российской государственной библиотеки пришли к выводу, что стихотворение и рисунки выполнены одними чернилами в одно время одной и той же рукой, также соответствуют 1820–1830-м годам почерк, чернила, способ нанесения текста, стилистика и графические особенности портретов. Кроме того, установлено, что фрагмент рукописи дублирован с оборотной стороны мраморной бумагой того же времени.

Ранее преподаватель Сергей Валюгин рассказал, что начать экскурсию по местам, связанным с Александром Пушкиным, можно с Малой Почтовой улицы. По его словам, именно на пересечении этой улицы с Госпитальным переулком 6 июня 1799 года родился поэт. Преподаватель отметил, что оттуда можно пройти к Богоявленскому собору в Елохове, где в детстве крестили поэта.