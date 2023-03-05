Чебурашка и Винни Пух покорили Эльбрус Десятитонные фигуры Чебурашки, Пятачка и Винни Пуха установили на Эльбрусе

Фото: Социальные сети

На Эльбрусе в рамках фестиваля снежных скульптур появились фигуры Пятачка, Винни Пуха, Ежика в тумане и Чебурашки, передает РЕН ТВ. Они расположились на высоте 3500 метров на станции «Мир» и пробудут там до 12 марта.

Вес каждой фигуры составляет 10–12 тонн. По словам организаторов, наиболее популярной оказалась скульптура Чебурашки.

Телеканал ОТР сообщает, что, по задумке организаторов, герои советских мультфильмов пришли в гости к Лисе Мухе — одному из главных символов Эльбруса.

Авторы фигур отметили, что это самая высокая точка, на которой им приходилось лепить скульптуры. На резьбу одной фигуры, по словам скульптора Кирилла Баира, уходило примерно два дня.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал лидером по числу нелегальных скачиваний по итогам февраля 2023 года. Легальные сборы фильма от проката в кинотеатрах составили 6 млрд рублей.