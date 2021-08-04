Музыкальный критик назвал причины алкоголизма и наркомании у артистов

Наркомания и алкоголизм преследуют практически всех людей, вне зависимости от «звёздного» статуса, это очень серьёзные заболевания, которые, к сожалению, трудно перебороть, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. Он назвал причинами пагубных привычек артистов эмоциональную работу и последующее «выгорание», а также амбиции.

У них (у артистов. — NEWS.ru) очень эмоциональная работа, которая располагает к выгоранию, к переизбытку общения, а иногда и к дефициту общения, к очень амбициозному подходу к своей жизни. Они постоянно ставят себе цели, постоянно хотят быть лучше, постоянно хотят быть первыми, а это расшатывает нервную систему. И очень часто в их жизни появляются наркотики и алкоголь, но не помогают, а оказывают обратное действие, — считает эксперт.

Журналист также оценил новую версию смерти американского певца Элвиса Пресли, предложенную историком Салли Хедел в книге «Элвис: рождённый умереть молодым». Автор труда отметила, что шоумен, скорее всего, скончался на фоне врождённых генетических заболеваний, а не из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами.

Ранее российский телеведущий Александр Гордон, охарактеризовавший себя как «мрачного алкоголика», признался, что по врачебным меркам он страдает от этого недуга. По словам журналиста, он действительно в какой-то степени зависим от спиртного, однако при этом Гордон отмечает, что всегда может контролировать количество потребляемых им горячительных напитков.