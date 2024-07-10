Муцениеце пошутила про желание Прилучного лишить ее родительских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце в своем влоге на YouTube пошутила о новом суде с Павлом Прилучным по поводу определения места жительства детей, который назначен на 29 августа. Во время приготовления жареных бананов на кухне с 7-летней дочерью Мией актриса попросила ее быть осторожной с ножом. Муцениеце с улыбкой добавила, что иначе «некоторые» попытаются лишить ее родительских прав.

Мия, аккуратно с ножом. А то у нас некоторые сразу будут пытаться лишать меня родительских прав, — сказала Муцениеце.

Ранее Прилучный подал в суд на Муцениеце, чтобы определить место жительства их совместных детей, 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Если на ближайшем заседании наследники звезды сериала «Мажор» выберут проживание с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, Прилучному не придется платить на них алименты. Более того, актер может потребовать алименты с экс-супруги. Сейчас дети проживают с матерью. Также сообщалось, что ранее Муцениеце заявила, что ее не устраивают алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц, потому что один съемочный день Прилучного стоит около 500 тысяч рублей.

Позднее член Адвокатской палаты города Москвы Олег Пантюшов заявил, что, как правило, дети в таком возрасте, как у Муцениеце и Прилучного, остаются жить с матерью. Они могут быть переданы отцу лишь в исключительных случаях, например, если мать ведет антисоциальный образ жизни. Юрист также отметил, что имущественное положение родителя не является существенным для определения места жительства ребенка.