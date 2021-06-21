«Много фейков»: Николай Дроздов отреагировал на слухи о госпитализации

Российский учёный-зоолог Николай Дроздов в беседе с NEWS.ru посетовал на современную прессу, заявив, что вокруг него рождается множество фейков. То напишут об экстренной госпитализации, то о коронавирусе. Всё это неправда, заверил 84-летний ведущий телепередачи «В мире животных». В настоящий момент он проходит плановое обследование, чтобы «подкрепить здоровьице».

Мне стыдно за наши СМИ. Очень много фейков. Поэтому, может быть, и правда полезно рассказать, что да, я лежу в больнице. У меня идёт полное обследование. Могу сказать, что нормально чувствую себя. Окружён вниманием врачей. Мне здесь делают и ЭХО, и УЗИ, и рентген — смотрим, где какие есть проблемы. В моём возрасте и суставы могут болеть, и всё остальное, — рассказал учёный о своём пребывании в больнице.

По словам Дроздова, подобные плановые обследования проходить необходимо. Там, где найдут какие-то проблемы, можно будет подлечить.

Тут и приборы необходимые, и массаж, и всё прочее. Это всё, чтобы подкрепить здоровьице, так сказать. Я ведь уже человек среднего, зрелого возраста, — добавил Дроздов.

Ведущий также поделился, когда его должны выписать. По его словам, это произойдёт в конце месяца. Обычно подобное обследование проходит около 12 дней, заключил Дроздов.

20 июня Николаю Николаевичу исполнилось 84 года. Свой день рождения Дроздов в итоге отметил в одиночестве, так как клиника, в которой он находится, сейчас на карантине, посетителей не пускают.

Ранее российская актриса и певица Ирина Мирошниченко в беседе с NEWS.ru подтвердила госпитализацию. Комментировать произошедшее артистка не стала.