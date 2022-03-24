Минкультуры приступило к проработке мер поддержки кинопроката
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:23, 24 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко обсудила с представителями КАРО, «Формулы Кино» и «Синема Парка» вопросы, касающиеся поддержания отечественных кинотеатров после введённых санкций со стороны Запада. По её словам, чтобы решить насущные вопросы, необходимо прийти к одной общей позиции для всех представителей отечественной киноотрасли, сообщили в пресс-службе Минкульта РФ, пишет ТАСС.
Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии — и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов, — заявила Максимченко.
Помимо трёх вышеуказанных киносетей в дискуссии приняли участие представители «Синема Стар», «Киномакса», «Синема 5», а также Ассоциации владельцев кинотеатров.
Ранее Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах авторские художественные и документальные фильмы российского и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа.