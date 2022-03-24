Минкультуры приступило к проработке мер поддержки кинопроката

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков в комментарии для NEWS.ru отреагировал на решение МИД Латвии внести его в чёрный список вопросом «А где это?». Рига накануне объявила нежелательными в республике 25 российских деятелей культуры: кроме Михалкова в перечень попали актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, музыканты Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.

— Никита Сергеевич, просим прокомментировать следующее решение: в Латвии вас внесли в чёрный список и запретили посещать страну на неопределённый срок. — Где? — В Латвии. — А где это?...