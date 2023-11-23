Михалков рассказал о планах посетить Донбасс Михалков: собираемся в Донбасс со спектаклем «12»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что собирается с актерами своего Центра театра и кино посетить Донбасс и сыграть там спектакль, передает корреспондент NEWS.ru. При этом он затруднился назвать дату этой поездки.

Наши актеры все время там (в Донбассе. — NEWS.ru). Гармаш, например. Мы собираемся со спектаклем «12». Не от меня зависит [когда поедем], — сказал Михалков.

Ранее режиссер рассказал, что если бы ему пришлось обратиться к военнослужащим, участвующим в спецоперации, то он посоветовал бы им избегать зависти и страха правды. Он пояснил, что от зависти «идет всё самое страшное в человеке», а из-за страха перед правдой «даже государства не будет».

Летом Михалков уже встречался с военнослужащими-контрактниками, которые участвовали в СВО. Тогда он подарил им сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.

19 ноября в ДНР погибла московская актриса Полина Меньших. Во время ее выступления в театре населенного пункта Кумачово в кровлю здания попал снаряд, выпущенный украинскими военными из РСЗО HIMARS. Удар пришелся на участок над сценой.