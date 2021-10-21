«Меня взяли в заложники»: экс-жена Шахназарова обратилась в полицию

Российская актриса, бывшая гражданская жена гендиректора киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова Ольга Сидорова обратилась в правоохранительные органы с просьбой обезопасить её и соседей от вооружённого человека — Александра З. По словам звезды, он поселился неподалёку совсем недавно, но уже успел запугать жителей сразу трёх деревень Егорьевского района Подмосковья. Кто он такой, почему актриса требует посадить его в тюрьму и даже сравнивает со скопинским маньяком, NEWS.ru узнал у самой Ольги Сидоровой.

«Пришлось прекратить пробежки в лесу»

Со слов Ольги Сидоровой и других обитателей деревни Анохино, Александр З. живёт в соседней деревне Куплиям и ездит по окрестностям с расчехлённым ружьём на самодельном устройстве типа квадроцикла. Как рассказали NEWS.ru Ольга Сидорова и её сосед, бывший лесничий Николай Байков, на днях Алесандр З. в упор расстрелял двух собак, принадлежавших Байкову. Пуля чудом не угодила в самого пенсионера, а вот животные погибли.

Николай Байков с выжившей Динкой NEWS.ru

Ольга Сидорова считает Анохино своей малой родиной. Дом в Егорьевском районе много лет назад купили её родители. Будущая актриса провела здесь всё детство, а сейчас восстанавливает силы в перерывах между съёмками. Также устраивает творческие вечера — приезжают коллеги по кино, снимают видеоэфиры для соцсетей и транслируют их в Интернете. Получается драйвово и весело.

Но теперь бывшей жене Шахназарова не до веселья — Ольга боится выходить из дома и была вынуждена прекратить любимые пробежки в сосновом бору за деревней.

Потому что в последнее время каждый раз, когда я выходила на пробежку, на дорожке появлялся этот человек (Александр З. — NEWS.ru) с охотничьим ружьём. Встанет и смотрит в упор. Кивает головой — вроде здоровается, но совершенно без эмоций. Очень страшный взгляд. А после зверского убийства им собак меня обуревает ужас, — призналась Ольга Сидорова в беседе с NEWS.ru.

По словам Ольги, человек с ружьём в соседнем Куплияме поселился относительно недавно: год-полтора назад купил там дом.

Лес возле Анохино NEWS.ru

Об Александре З., утверждают Сидорова и Байков, никто ничего не знает. Живёт он замкнуто, не общается ни с местными жителями, ни с дачниками, которые приезжают в деревню с детьми на лето.

Скопинский маньяк, между прочим, тоже жил на окраине населённого пункта тихо и замкнуто. И также (я читала интервью его соседей) производил пугающее впечатление. А потом обнаружилось, что он несколько лет удерживал в плену в подвале своего дома двух несовершеннолетних девочек! — отмечает Ольга.

Экс-супруга Карена Шахназарова соглашается, что правоохранительные органы не должны брать на контроль всех людей, которые кажутся окружающим странными или подозрительными. Но считает, что её ситуация выходит за рамки обычной.

У нас особый случай: человек взял и расстрелял собак, которые никогда и никому ничего плохого не сделали, — подчёркивает актриса.

«Как киллер профессиональный. Без эмоций»

Сам Николай Байков — хозяин погибших собак — в подробностях помнит то утро, когда три недели назад отправился за грибами. Компанию ему составили три его дворняги: Динка, Дашка и Крепыш, которых он называет «самыми преданными и добрыми существами на свете».

Вот он, наш сосновый бор. Меньше километра от Анохино. Очень уютное место. Жители всех окрестных деревень, включая дачников, в выходные ходят сюда жарить шашлыки. Это практически местный парк. Гуляют дети, которых здесь много на каникулах, приезжают с родителями из Москвы на выходные. Тот день, когда Александр З. в упор застрелил моих собак, кстати, был субботним, — рассказал Николай Байков, показывая журналисту NEWS.ru место происшествия.

В то утро Байков собрал корзину грибов и, по его словам, уже собрался идти домой, когда на просёлочной дороге между Анохино и бором вдруг появился Александр З., державший наготове ружьё.

Место трагедии NEWS.ru

Экс-лесник утверждает, что «собаки не лаяли, не бросались под колёса», а находились рядом с ним. Пенсионер вспоминает: дальше всё было, как в замедленной киносъёмке.

Александр З. начал стрелять. Дашка взвизгнула и упала сразу. Крепыш стал убегать, но пуля догнала и его, по чистой случайности не угодив в меня. Крепышок меня, так вышло, спас от смерти, буквально закрыл собой. Я закричал стрелявшему: «Что ты делаешь, негодяй?!» Но он дал газу на своём драндулете и умчал. Как киллер профессиональный себя вёл. Абсолютно без эмоций, — едва сдерживает слёзы мужчина.

Пенсионер вспоминает, как в оцепенении стоял над Дашкой, которая погибла почти мгновенно, а в нескольких метрах от него стонал ещё живой Крепыш. Третьей собаке, самой старшей, Динке, по словам Байкова, повезло — она находилась за кустами, «и с дороги, откуда палил „деревенский Рэмбо“, её было просто не видно».

Дашка погибла сразу NEWS.ru

Ольга Сидорова, переживающая за соседа, добавила, что «для дяди Коли его собаки были как родные дети». По словам актрисы, этих животных любила вся деревня.

«Одно ружьё изъяли, два остались»

Тяжелораненого Крепыша хозяин повёз в ветеринарную клинику в Егорьевск. Однако спасти пса не удалось.

Погибший Крепыш NEWS.ru

Вернувшись домой, я вызвал полицию. Уже вместе [с полицейскими] мы поехали к куплиямовскому стрелку домой. Он при мне подтвердил — совершенно без эмоций, что стрелял в собак. Мол, «сослепу принял их за волков». Но невозможно перепутать волка с собакой с такого близкого расстояния! К тому же я был рядом с ними, — говорит Николай Байков.

Пенсионер рассказал, что полицейские провели в доме Александра З. обыск и изъяли ружьё, из которого тот, по его словам, стрелял собак.

Ещё два ружья, как мне позже сказали полицейские, у него остались, — заметил Байков.

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза подтвердила: причиной смерти пса стало дробовое ранение, приведшее к повреждениям, несовместимым с жизнью животного.

Акт судебной экспертизы NEWS.ru

Ольга Сидорова опубликовала в своих соцсетях сообщение о зверской расправе над собаками в Анохино. Возмущение актрисы разделили многие подписчики, в том числе коллеги артистки: Виктория Тарасова (сыгравшая Зимину в сериале «Глухарь»), Михаил Полицеймако и другие известные личности. Все они, как и сама Ольга Сидорова, считают, что Александр З. должен понести наказание по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель. Данная статья предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Некоторые мои подписчики предлагали: «Давайте мы приедем и сами накажем этого человека, разберёмся». Но нам не нужен самосуд — действовать нужно по закону, — подчёркивает актриса.

«Сегодня он убил собак — завтра начнёт палить по людям»

Написали Ольге Сидоровой, по её словам, и некие люди, представившиеся родственниками Александра З. Сначала они обвинили актрису в «желании попиариться», а потом стали просить её «не губить» мужчину — у того якобы «болеет старенькая мать».

Выжившая собака Динка NEWS.ru

Бывшая жена Шахназарова объясняет, что дело не только в убитых собаках. Актриса считает Александра З. непредсказуемым человеком, чьи действия могут представлять угрозу для общества. Она опасается, что «сегодня он убил собак, а завтра начнёт палить по людям».

Мы не знаем, что ему придёт в голову. Сейчас жители трёх деревень боятся выходить из дома. Моя пожилая соседка пошла на днях в лес и увидела Александра З. — без ружья, но с огромным ножом. Бабушка чуть не умерла от страха. Меня и моих соседей буквально взяли в заложники. Один человек держит в страхе три деревни, — возмущается Ольга Сидорова.

Две недели назад актриса составила коллективное обращение в полицию и прокуратуру с просьбой приехать в Анохино и разобраться в причинах странного, на взгляд жителей, поведения Александра З. Поскольку сам он на контакт с соседями, по их словам, не идёт. Под документом подписались несколько десятков человек. Но никакой реакции, с сожалением говорит Ольга Сидорова, пока не последовало.