https://static.news.ru/photo/3cdfd9fe-e1de-11e9-8374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Мозжухин/Global Look Press

Народного артиста СССР, режиссёра Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

По словам источника в его окружении, решение принято окончательно. Дату похорон артиста он не озвучил, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.

Известный режиссёр был художественным руководителем Московского театра им. Ленинского Комсомола 45 лет. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад» и другие. В качестве кинорежиссёра он запомнился такими фильмами, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».